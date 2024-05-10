Затримано зловмисників за спробу $1 млн хабаря співробітнику СБУ за сприяння в захопленні підприємства - прокуратура

Правоохоронні органи затримали чотирьох зловмисників, які намагалися дати хабар у розмірі $1 млн співробітнику Служби безпеки України за сприяння в захопленні підприємства, інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру чотирьом особам, які намагалися надати неправомірну вигоду службовій особі Служби безпеки України (ч. 3 ст. 369 КК України)", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п'ятницю.

За даними слідства, група осіб розробила злочинний план щодо захоплення цілісного майнового комплексу кількох юридичних осіб. "Вони планували залучити до цієї діяльності службову особу СБУ та надати за це неправомірну вигоду в $1 млн", - зазначено в повідомленні.

У прокуратурі повідомляють, що підозрювані мали намір звернутися із заявою про нібито вчинення підприємцями злочинів та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження.

"Далі, за їхнім задумом, правоохоронці мали сприяти у проведенні в рамках цього кримінального провадження необхідних слідчих дій, спрямованих на визначення всього наявного в підприємствах майна та накладення на нього арешту. Завершальним етапом злочинного плану була реалізація арештованого майна третім особам, в інтересах яких діяли підозрювані", - уточнюють у відомстві.

Фігурантів затримано під час передачі частини неправомірної вигоди посереднику для подальшої передачі службовій особі СБУ. Проведено обшуки за місцем проживання підозрюваних і причетних до вчинення злочину осіб. Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У повідомленні СБУ в телеграм-каналі уточнюється, що зловмисники мали намір дати хабар полковнику Головного слідчого управління СБУ. За інформацією української спецслужби, хабар призначався за надання допомоги в рейдерському захопленні видобувної компанії, що володіє одним із найбільших кар'єрів на Вінниччині.