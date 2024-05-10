РФ не змогла використати паради 9 травня для демонстрації військової могутності через значні втрати в Україні - британська розвідка

Паради на честь дня перемоги було скасовано у 24 містах Росії, насамперед у прикордонних з Україною регіонах, через низький рівень безпеки, також країна-агресорка не змогла використати паради для демонстрації військової могутності через свої значні втрати в Україні, вважають у британській розвідці.

"Хоча льотний парад було відновлено, у ньому взяли участь дев'ять літаків СУ-30СМ і МіГ-29, а також шість штурмовиків СУ-25, московський парад був зменшений у масштабі, на ньому було представлено менше сучасної військової техніки порівняно з довоєнними парадами", - йдеться у зведенні, оприлюдненому в соцмережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в п'ятницю.

У розвідці повідомляють, що в параді брали участь 30 підрозділів, у яких понад дві третини були сформовані з військових академій, молодіжних і ветеранських груп, а також були присутні групи внутрішньої безпеки і служби порятунку.

Загалом у московському параді взяли участь 9000 курсантів, ветеранів і військовослужбовців, що більше, ніж 8000 у 2023 році, але менше, ніж у 2021 році, коли в параді перед війною в Україні брали участь 11000 осіб.

"Попри те, що на виставці було представлено 61 військовий автомобіль, серед них не було ні важкої бронетехніки, ні гусеничних машин. Самотній церемоніальний танк Т-34 часів Другої світової війни, з якого традиційно розпочинається парад, був єдиним основним бойовим танком. Це контрастує з московським парадом 2020 року, в якому брали участь 20 основних бойових танків", - зазначають у британській розвідці.

"У зв'язку зі значними втратами в особовому складі і техніці внаслідок війни в Україні у Росії не було можливості використовувати паради для демонстрації військової могутності", - наголошується в повідомленні.