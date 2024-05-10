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09:39 10.05.2024

Єрмак у розмові з Шоном Пенном наголосив на важливості поширення інформації про майбутній Саміт миру

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Єрмак у розмові з Шоном Пенном наголосив на важливості поширення інформації про майбутній Саміт миру

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував американському актору, кінорежисеру, сценаристу і продюсеру Шону Пенну за постійну роботу із привертання уваги до України та наголосив на важливості поширення інформації про майбутній Саміт миру серед усіх країн, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову в онлайн-форматі з американським актором, кінорежисером, сценаристом і продюсером Шоном Пенном. Андрій Єрмак подякував Шону Пенну та всім друзям України у США за підтримання уваги до нашої країни та важливі сигнали щодо необхідності продовження допомоги Україні", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті президента в п'ятницю.

Зазначається, що Єрмак розповів про підготовку до першого, інавгураційного Глобального саміту миру, який має стати найважливішою подією на дипломатичному напрямі для наближення справедливого миру для України.

За його словами, дуже важливо поширювати інформацію про Глобальний саміт миру серед усіх країн світу. "Адже Україні надзвичайно потрібна присутність кожної з них", - сказав він.

"Росія сьогодні використовує всі можливості для тиску та впливу на ці держави. Консолідація світових лідерів на Саміті миру допоможе нам показати Росії, Путіну, що він в ізоляції", - сказав Єрмак.

Теги: #єрмак #шон_пенн

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