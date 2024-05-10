Події

09:01 10.05.2024

Внаслідок нічного артобстрілу Липців постраждала мирна мешканка

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Внаслідок нічного артобстрілу Липців постраждала мирна мешканка
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

У ніч на п'ятницю, крім Харкова, обстрілів ЗС РФ зазнали Дергачі та Липці, постраждала мирна жителька, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 3:30 м. Дергачі Харківський район. Влучення КАБ біля об'єкта інфраструктури. Пошкоджено близько 25 будівель та споруд, 33 торговельні павільйони. О 3:15 с. Липці Харківський район. Внаслідок артобстрілу горів дах приватного будинку та господарська споруда. Постраждала 62-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні окупанти двічі обстріляли Куп'янськ (внаслідок ранкового артобстрілу поблизу АЗС пошкоджено будівлю магазину, загинув 51-річний чоловік і поранено 49-річну жінку, внаслідок вечірнього артобстрілу пошкоджено три будинки). Крім того, обстрілів зазнали Дергачі (пошкоджено дах АЗС, колонка та автомобіль) та Вовчанськ (пошкоджено приватне підприємство, ангар та вагова).

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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