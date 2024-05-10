Пентагон запобіг використанню військовими РФ терміналів Starlink на полі бою

Представники Пентагону, які співпрацюють зі SpaceX Ілона Маска, запобігли несанкціонованому використанню російськими військовими інтернет-терміналів Starlink на полі бою під час війни з Україною, повідомляє Вloomberg.

"США були активно залучені до співпраці з урядом України та SpaceX для протидії незаконному використанню Росією терміналів Starlink", - сказав перший помічник міністра оборони з космічної політики Джон Пламб.

Він також висловив упевненість, що Росія "продовжить спроби знайти способи використання Starlink та інших комерційних систем зв'язку".

"Хоча це й надалі залишатиметься проблемою, я думаю, що ми знайшли хороші рішення як зі Starlink, так і з Україною", - зазначив Пламб.

Пламб відмовився уточнювати, які тактики, методи або процедури використовуються, щоб зупинити використання Росією високопортативних комунікаційних терміналів, що підключаються до низькоорбітальних супутників SpaceX.

Раніше повідомлялося, що системи супутникового зв'язку Starlink надходять у продаж у РФ через треті країни, ведеться робота з нейтралізації цієї загрози, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило використання систем супутникового зв'язку Starlink російськими військами на фронті.

Пізніше американський мільярдер Ілон Маск спростував повідомлення про те, що армія РФ нібито використовує в зоні бойових дій термінали Starlink.