Росіяни обстріляли 11 громад у прикордонні Сумської області - ОВА

Російські окупанти 60 разів обстріляли Сумську область протягом четверга, під ворожим вогнем опинилися мешканці 11 громад, розташованих у прикордонній зоні, повідомила Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 60 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 302 вибухи. Обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

У Краснопільській ворог гатив із мінометів (39 вибухів) та артилерії (4 вибухи) і завдав удару БПЛА типу "Ланцет" (1 вибух). По Юнаківській здійснено обстріли з мінометів (12 вибухів), РСЗВ (16 вибухів), авіаудари КАБ (2 вибухи). У Миропільській зафіксовано обстріли з мінометів (22 вибухи) і артилерії (24 вибухи).

На територію Хотинської 3 міни скинули росіяни. Також були артобстріли (9 вибухів). У Новослобідській були обстріли з мінометів (10 вибухів). По Білопільській ворог вдарив із мінометів (18 вибухів), РСЗВ (6 вибухів), артилерії (18 вибухів), FPV дронами (2 вибухи), завдав авіаударів КАБ (3 вибухи).

У ️Великописарівській здійснено мінометні обстріли (65 вибухів), удари FPV дронами (2 вибухи). У ️Есманьській громаді зафіксовано атаки FPV дронів (3 вибухи), артилерійські обстріли (11 вибухів), обстріл із мінометів (2 вибухи).

По Середино-Будській окупанти били з артилерії (23 вибухи) та здійснили атаку FPV дроном (1 вибух). У ️Шалигинській зафіксовано атаку FPV дронами (2 вибухи). На територію Путивльської ворог скинув 2 міни.