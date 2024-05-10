Події

07:35 10.05.2024

Росіяни обстріляли 11 громад у прикордонні Сумської області - ОВА

2 хв читати
Росіяни обстріляли 11 громад у прикордонні Сумської області - ОВА

Російські окупанти 60 разів обстріляли Сумську область протягом четверга, під ворожим вогнем опинилися мешканці 11 громад, розташованих у прикордонній зоні, повідомила Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 60 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 302 вибухи. Обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

У Краснопільській ворог гатив із мінометів (39 вибухів) та артилерії (4 вибухи) і завдав удару БПЛА типу "Ланцет" (1 вибух). По Юнаківській здійснено обстріли з мінометів (12 вибухів), РСЗВ (16 вибухів), авіаудари КАБ (2 вибухи). У Миропільській зафіксовано обстріли з мінометів (22 вибухи) і артилерії (24 вибухи).

На територію Хотинської 3 міни скинули росіяни. Також були артобстріли (9 вибухів). У Новослобідській були обстріли з мінометів (10 вибухів). По Білопільській ворог вдарив із мінометів (18 вибухів), РСЗВ (6 вибухів), артилерії (18 вибухів), FPV дронами (2 вибухи), завдав авіаударів КАБ (3 вибухи).

У ️Великописарівській здійснено мінометні обстріли (65 вибухів), удари FPV дронами (2 вибухи). У ️Есманьській громаді зафіксовано атаки FPV дронів (3 вибухи), артилерійські обстріли (11 вибухів), обстріл із мінометів (2 вибухи).

По Середино-Будській окупанти били з артилерії (23 вибухи) та здійснили атаку FPV дроном (1 вибух). У ️Шалигинській зафіксовано атаку FPV дронами (2 вибухи). На територію Путивльської ворог скинув 2 міни.

 

Теги: #сумська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:01 10.05.2024
Внаслідок нічного артобстрілу Липців постраждала мирна мешканка

Внаслідок нічного артобстрілу Липців постраждала мирна мешканка

08:56 10.05.2024
Окупанти вранці продовжили обстрілювати прикордоння Сумської області

Окупанти вранці продовжили обстрілювати прикордоння Сумської області

08:33 10.05.2024
У результаті нічного удару по Харкову постраждали двоє людей

У результаті нічного удару по Харкову постраждали двоє людей

08:30 10.05.2024
Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область

07:56 10.05.2024
Ворог ударив по Нікополю п'ятьма БПЛА - Лисак

Ворог ударив по Нікополю п'ятьма БПЛА - Лисак

07:46 10.05.2024
Окупанти вдарили по житловій забудові в Харкові, почалася пожежа

Окупанти вдарили по житловій забудові в Харкові, почалася пожежа

07:27 10.05.2024
Одну жінку поранено в Запорізькій області в результаті ворожих обстрілів

Одну жінку поранено в Запорізькій області в результаті ворожих обстрілів

12:50 09.05.2024
Дві ГЕС виведено з експлуатації - "Укргідроенерго"

Дві ГЕС виведено з експлуатації - "Укргідроенерго"

10:19 09.05.2024
Росіяни за добу 14 разів обстріляли Донеччину

Росіяни за добу 14 разів обстріляли Донеччину

10:03 09.05.2024
Окупанти обстріляли Середина-Буду та 39 прикордонних сіл у Чернігівській та Сумській областях, є руйнування

Окупанти обстріляли Середина-Буду та 39 прикордонних сіл у Чернігівській та Сумській областях, є руйнування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нардеп Костенко: Ухвалення законопроєкту про мотивацію військової служби допоможе мобілізації

Ворог за добу втратив 980 осіб

У другому півфіналі визначено останніх 10 учасників фіналу "Євробачення-2024"

Зеленський привітав угоди між громадами України та зарубіжних країн

Зеленський провів нараду з керівництвом Сил оборони

ОСТАННЄ

Із лінії фронту на Донеччині евакуйовано 300 осіб, зокрема 33 дитини, поранений один місцевий житель - ОВА

Додатковий період реєстрації для участі в НМТ триватиме 10-15 травня

Нардеп Костенко: Ухвалення законопроєкту про мотивацію військової служби допоможе мобілізації

Alyona Alyona & Jerry Heil виступлять під №2 у фіналі "Євробачення-2024"

Єрмак у розмові з Шоном Пенном наголосив на важливості поширення інформації про майбутній Саміт миру

РФ підтримуватиме високий темп атак на сході України, щоб домогтися успіхів до прибуття західної допомоги для ЗСУ, - ISW

Ворог за добу втратив 980 осіб

Сили оборони відбили 28 атак на авдіївському і 21 на бахмутському напрямку, загалом за добу відбулося 95 бойових зіткнень

Ворог за добу здійснив 6 ракетних і 80 авіаударів

Пентагон запобіг використанню військовими РФ терміналів Starlink на полі бою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА