Події

07:23 10.05.2024

ППО знищила всі 10 ворожих "шахедів" у межах трьох південних областей

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ППО знищила всі 10 ворожих "шахедів" у межах трьох південних областей

Сили української ППО знищили всі 10 ворожих "шахедів" у межах трьох південних областей України, повідомляють Повітряні сили.

"У результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі десять ударних БПЛА в межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на 10 травня противник застосував 10 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" з території тимчасово окупованого Криму та дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області у напрямку Харківщини.

 

 

 

Теги: #ппо #бпла #ліквідація

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