Події

21:25 09.05.2024

Роберта Мецола відвідала Центр захисту прав дитини

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Сьогодні Центр захисту прав дитини відвідала Президент Європарламенту Роберта Мецола, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець у четвер увечері.

"Іноземна делегація ознайомилася з роботою Центру та поспілкувалася з дітьми, яких вдалося повернути з депортації. Під час зустрічі моя Представниця з прав дитини Ірина Суслова розповіла про виклики у сфері захисту прав дитини, з якими стикається Україна через агресію РФ. Вона поінформувала про ганебні злочини росіян проти українських дітей, зокрема, про їхнє примусове переміщення та депортацію, що Росія вчиняє ще з 2014-го року!", - сказано в його телеграм-каналі.

Омбудсмен також подякував Європарламенту за підтримку українців у боротьбі з агресором і публічне засудження російських злочинів проти українських дітей.

 

 

 

Теги: #лубинец #мецола

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