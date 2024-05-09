Президент України підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану, а також про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Це випливає з карток законопроєктів 3685-ІХ, 3684-ІХ на сайті парламенту.

Це вже 11-те продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше повідомлялося, що 6 травня Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про затвердження указів про продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації.

8 травня Верховна Рада затвердила укази президента про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 11 серпня 2024 року.