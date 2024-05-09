Стефанчук сподівається, що Європарламент наступної каденції і далі підтримуватиме Україну

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається, що новий склад Європейського парламенту і після виборів і далі підтримуватиме Україну.

"Сподіваюся, що підтримка України зберігатиметься на такому самому рівні, як за нинішньої каденції", - сказав Стефанчук на спільному з президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою брифінгу в четвер.

Крім цього, Стефанчук висловив сподівання, що Мецола "також продовжить свій шлях підтримки України".

Зі свого боку Мецола нагадала, що 10-та каденція Європарламенту розпочнеться в липні.