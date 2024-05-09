Події

18:47 09.05.2024

Стефанчук сподівається, що Європарламент наступної каденції і далі підтримуватиме Україну

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Стефанчук сподівається, що Європарламент наступної каденції і далі підтримуватиме Україну

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається, що новий склад Європейського парламенту і після виборів і далі підтримуватиме Україну.

"Сподіваюся, що підтримка України зберігатиметься на такому самому рівні, як за нинішньої каденції", - сказав Стефанчук на спільному з президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою брифінгу в четвер.

Крім цього, Стефанчук висловив сподівання, що Мецола "також продовжить свій шлях підтримки України".

Зі свого боку Мецола нагадала, що 10-та каденція Європарламенту розпочнеться в липні.

Теги: #стефанчук #європарламент

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