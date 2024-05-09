Події

18:38 09.05.2024

Підвищення рівня води в Дніпрі можливе 9-13 травня - Укргідрометцентр

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Підвищення рівня води в Дніпрі можливе 9-13 травня - Укргідрометцентр

9-13 травня в Києві та в області можливі різкі коливання рівнів води в річці Дніпро з утриманням затоплення заплави та понижених прирічкових територій (І рівень небезпеки - жовтий), попереджає Укргідрометцентр.

"9-13 травня, внаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Бориспільському, Броварському районах Київської області можливі подальші різкі коливання рівнів води з утриманням затоплення заплави та понижених прирічкових територій. І рівень небезпеки - жовтий", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Теги: #дніпро #укргідрометцентр

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