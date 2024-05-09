ВР ухвалила законопроєкт про використання зброї операторами поштового зв'язку з пропозиціями президента

Верховна Рада дозволила використовувати операторам поштового зв'язку засоби самооборони та індивідуального захисту, а співробітникам АТ "Укрпошта" - у низці випадків застосовувати вогнепальну зброю.

Це випливає з тексту змін до закону "Про поштовий зв'язок" щодо дії міжнародних договорів і порядку використання зброї персоналом операторів поштового зв'язку", повторно розглянутого Верховною Радою з пропозиціями президента в четвер.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі, документ №8423 з пропозиціями президента до законопроєкту "Про поштовий зв'язок" підтримали 319 парламентаріїв.

Президент України Володимир Зеленський 11 грудня 2023 року повернув ухвалений 22 листопада 2023 року законопроєкт "Про внесення змін до законів України "Про поштовий зв'язок" щодо дії міжнародних договорів і порядку використання зброї персоналом операторів поштового зв'язку, оскільки запропонований законом підхід не відповідав положенням Конституції України, зазначено в науково-експертному висновку Верховної Ради.

Президент, зокрема, пропонував доопрацювати розділ 1 закону, встановивши в ньому порядок і умови застосування та використання зброї персоналом операторів поштового зв'язку, з урахуванням особливостей їхньої діяльності.

Згідно з підготовленим до повторного розгляду з урахуванням пропозицій президента текстом (№8423), з метою захисту об'єктів поштового зв'язку, поштових відправлень і грошових коштів (зокрема, під час перевезення та доставки) персоналу операторів поштового зв'язку, який пройшов спеціальну підготовку, надається право носіння та використання зброї, засобів самооборони та індивідуального захисту. Зокрема, засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, аерозолі, газові пістолети, револьвери та набої до них калібру 6,8 та 9 мм, заряджені сльозоточивими засобами та засобами дратівної дії.

Застосовувати вогнепальну зброю згідно з текстом законопроєкту можуть працівники підрозділу поштової безпеки призначеного оператора поштового зв'язку (АТ "Укрпошта"). Застосовувати її вони можуть тільки у виняткових випадках, зокрема, для відбиття нападу на персонал оператора поштового зв'язку в разі загрози їхньому життю та здоров'ю, а також для відбиття групового або збройного нападу на об'єкти поштового зв'язку з метою забезпечення схоронності грошових коштів. Застосування вогнепальної зброї допускається без попередження тільки у випадках розбійного або раптового нападу, для припинення спроб заволодіти вогнепальною зброєю.

Співробітникам підрозділу поштової безпеки оператора поштового зв'язку заборонено застосовувати вогнепальну зброю до жінок з ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб із явними ознаками обмежених можливостей або старості, окрім випадків вчинення ними групового нападу, що становить загрозу життю та здоров'ю людей.

Крім того, зазначено, що в разі заподіяння шкоди життю або здоров'ю особи внаслідок застосування вогнепальної зброї працівник поштового оператора зобов'язаний невідкладно надати домедичну допомогу, викликати медичну допомогу, вжити заходів для охорони місця події та повідомити Нацполіції.