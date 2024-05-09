ДБР завершило розслідування у справі про привласнення продуктів харчування для військових майже на 6 млн грн

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування у справі злочинної групи, яка привласнила продовольство для українських військовослужбовців майже на 6 млн грн, повідомляють у ДБР.

"Працівники ДБР завершили розслідування стосовно організованої групи з-поміж військовослужбовців однієї з частин у Київській області та представників підприємства-постачальника харчових продуктів", - ідеться в повідомленні бюро в телеграм-каналі в четвер.

Під час розслідування за матеріалами СБУ ДБР встановило, що учасники групи протягом червня-листопада 2023 року приховували й не видавали в раціон солдатів частину продуктів, які постачалися у військову частину.

"Заощаджені" в такий спосіб харчі повторно оприбутковувалися за бухгалтерським обліком військової частини на підставі підроблених документів. Отримані гроші за фактично не поставлені продукти розподілялися поміж учасниками групи", - наголошується в повідомленні.

Отже, наголошують у відомстві, державі було завдано збитків на 5,4 млн грн, а майже 1 тис. військовослужбовців під час воєнного стану регулярно не отримували якісного харчування.

Після викриття ДБР злочинної схеми, проведення обшуків і затримань фігурантів у військовій частині повторно перевірено стан та умови харчування.

"Військовослужбовці частини відзначили значне покращення якості харчування: їм почали видавати повний раціон продуктів, згідно зі встановленими стандартами та нормами", - зазначається в повідомленні.

Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків на майно та грошові кошти фігурантів накладено арешт із забороною відчуження.