Дух Європи живе в кожному місті України - Мецола

Дух Європи живе в кожному регіоні, в кожному місті України. Ось чому ми стоїмо разом із вами від самого початку. І ми продовжуватимемо допомагати вам, продовжуватимемо засуджувати агресора, ухвалювати санкції проти Кремля, сказала голова Європарламенту Роберта Мецола, виступаючи в четвер у Києві на Міжнародному саміті міст і регіонів.

"Ми надаватимемо дипломатичну, політичну, гуманітарну, фінансову та військову допомогу. Ми продовжуватимемо робити це стільки, скільки буде потрібно", - сказала вона.

Вона зазначила, що "міста і муніципалітети по всьому континенту зібралися для того, щоб передати сотні генераторів Україні, щоб основні об'єкти інфраструктури продовжували працювати".

Мецола нагадала, що після вторгнення Росії "Європейський Союз швидко розпочав низку заходів, надали директиву про тимчасовий захист, ми надали можливість українським людям розвивати своє життя, надавши їм доступ до роботи, приміщень, охорони здоров'я, соціальної підтримки та освіти для їхніх дітей. Це були найкращі заходи, які проводив тоді Європейський Союз".

"Доки тривала війна, коли тижні перетворювалися на місяці, а місяці перетворювалися на роки цієї війни, стало дедалі очевидніше, що українські люди борються за свою свободу", - зазначила Мецола.

За її словами, "шлях до вступу в ЄС, безумовно, буде складним. Український шлях багато в чому унікальний, бо потрібно враховувати нагальність відновлення української інфраструктури, економіки. Однак Європейський парламент і Європейський Союз будуть готові допомагати. Тому що Україна - це Європа, а Європа - це Україна".