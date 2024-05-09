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09:20 09.05.2024

ВАКС заарештував заступника міністра агрополітики з альтернативою внесення 20 млн грн застави

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ВАКС заарештував заступника міністра агрополітики з альтернативою внесення 20 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід до заступника міністра, підозрюваного в заволодінні земельними ділянками на Сумщині, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура в четвер.

"9 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн грн застави до чинного заступника міністра, який спільно з іншими особами підозрюється у заволодінні землею на Сумщині площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн та спробі заволодіння землею площею близько 3,3 тис. га ще на 190 млн грн", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі САП.

Термін дії запобіжного заходу - до 07.07.2024 включно.

Як повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК), ідеться про заступника міністра аграрної політики Маркіяна Дмитрасевича. За версією слідства, до ймовірної схеми його залучив нинішній міністр аграрної політики Микола Сольський.

У разі внесення застави Дмитрасевич матиме дотримуватися низки обов'язків, зокрема утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Рішення прийняв слідчий суддя Андрій Біцюк.

Постанову про застосування запобіжного заходу може бути оскаржено в апеляційній палаті ВАКС.

За даними ЦПК, у слідства також є докази про те, що схожі схеми із землею могли відбуватися і в інших областях, зокрема Рівненській, Одеській, Кіровоградській, Чернігівській та Закарпатській.

 

Теги: #арешт #агрополітика #заступник_міністра

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