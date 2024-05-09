Події

09:03 09.05.2024

Ювенальні прокурори: 546 дітей загинули в Україні в результаті збройної агресії рф

1 хв читати
Ювенальні прокурори: 546 дітей загинули в Україні в результаті збройної агресії рф

Понад 1876 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: станом на ранок 9 травня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 546 дітей загинули і понад 1330 дістали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора в телеграмі.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 530, а також у Харківській - 365, Херсонській - 150, Дніпропетровській - 137, Київській - 130, Запорізькій - 108, Миколаївській - 104 - областях.

Зокрема, 8 травня внаслідок обстрілу військами рф Харкова постраждали четверо дітей: дівчинка 8 років, двоє хлопчиків 14 років, хлопчик 15 років.

7 травня внаслідок обстрілу м. Нікополь Дніпропетровської області постраждала 6-річна дівчинка.

6 травня через обстріл ворогом смт Угроїди в Сумській області постраждали двоє підлітків віком 15 і 14 років.

6 травня через обстріл армією рф смт Борова Ізюмського району Харківської області постраждала 16-річна дівчина.

 

 

 

Теги: #війна #діти #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:04 08.05.2024
Зеленський: Кремль відзначив день завершення Другої світової війни своїм нацизмом – масованим ударом по Україні

Зеленський: Кремль відзначив день завершення Другої світової війни своїм нацизмом – масованим ударом по Україні

21:54 08.05.2024
Зеленський: Зрив будь-яких спроб наступальних дій РФ – це нагальний пріоритет

Зеленський: Зрив будь-яких спроб наступальних дій РФ – це нагальний пріоритет

14:01 08.05.2024
Серед постраждалих у Харкові дітей один хлопчик важкому стані, повідомив мер

Серед постраждалих у Харкові дітей один хлопчик важкому стані, повідомив мер

19:31 05.05.2024
Під ворожим обстрілом села Моначинівка Харківської області загинула пенсіонерка

Під ворожим обстрілом села Моначинівка Харківської області загинула пенсіонерка

19:06 04.05.2024
Унаслідок обстрілів на Донеччині загинула людина, двоє поранених

Унаслідок обстрілів на Донеччині загинула людина, двоє поранених

13:46 03.05.2024
В Азербайджані зможуть відпочити 60 українських дітей

В Азербайджані зможуть відпочити 60 українських дітей

10:02 03.05.2024
За минулу добу в Україні внаслідок обстрілів загинула одна дитина, восьмеро поранені

За минулу добу в Україні внаслідок обстрілів загинула одна дитина, восьмеро поранені

02:53 03.05.2024
Основний удар Росії розпочнеться наприкінці травня або на початку червня - ГУР

Основний удар Росії розпочнеться наприкінці травня або на початку червня - ГУР

01:21 01.05.2024
Унаслідок ракетної атаки в Одесі загинуло троє людей, пошкоджено житлові будинки

Унаслідок ракетної атаки в Одесі загинуло троє людей, пошкоджено житлові будинки

21:20 30.04.2024
Єрмак і кардинал Дзуппі обговорили повернення депортованих дітей та військовополонених

Єрмак і кардинал Дзуппі обговорили повернення депортованих дітей та військовополонених

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Нікополі двоє загиблих і двоє поранених унаслідок ранкового артобстрілу

Сили оборони за добу ліквідували 1300 окупантів

Силами ППО вночі знищено 17 із 20 ударних БПЛА, які атакували Україну

Кабмін передав Міноборони повноваження Генштабу щодо погодження бронювання

Зеленський підписав Укази про призначення понад 100 суддів

ОСТАННЄ

У Нікополі двоє загиблих і двоє поранених унаслідок ранкового артобстрілу

У лікарні залишаються троє дітей, які постраждали внаслідок ворожого удару по Харкову

У Херсонській області за добу в результаті обстрілів пошкоджено 12 багатоповерхівок і понад 50 приватних будинків, поранено одну людину

За минулу добу окупанти 360 разів вдарили по Запорізькій області, поранено жінку, є руйнування

Сили оборони за добу ліквідували 1300 окупантів

Українська авіація і ракетники за добу уразили три засоби ППО і дві артсистеми противника

На фронті за добу було 146 бойових зіткнень, 45 атак ворога ЗС України відбили на авдіївському напрямку

Війська РФ за добу завдали по території України 60 ракетних і 90 авіаударів

Силами ППО вночі знищено 17 із 20 ударних БПЛА, які атакували Україну

9 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА