Ювенальні прокурори: 546 дітей загинули в Україні в результаті збройної агресії рф

Понад 1876 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: станом на ранок 9 травня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 546 дітей загинули і понад 1330 дістали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора в телеграмі.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 530, а також у Харківській - 365, Херсонській - 150, Дніпропетровській - 137, Київській - 130, Запорізькій - 108, Миколаївській - 104 - областях.

Зокрема, 8 травня внаслідок обстрілу військами рф Харкова постраждали четверо дітей: дівчинка 8 років, двоє хлопчиків 14 років, хлопчик 15 років.

7 травня внаслідок обстрілу м. Нікополь Дніпропетровської області постраждала 6-річна дівчинка.

6 травня через обстріл ворогом смт Угроїди в Сумській області постраждали двоє підлітків віком 15 і 14 років.

6 травня через обстріл армією рф смт Борова Ізюмського району Харківської області постраждала 16-річна дівчина.