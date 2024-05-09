Події

08:52 09.05.2024

У Нікополі двоє загиблих і двоє поранених унаслідок ранкового артобстрілу

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У Нікополі двоє загиблих і двоє поранених унаслідок ранкового артобстрілу

Окупанти вранці обстріляли з артилерії Нікополь, унаслідок влучань двоє загиблих і двоє поранених, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки - 39 і 67 років. Місто росіяни обстріляли з самого ранку. Там загорівся приватний будинок. Ще 2 - понівечені. Зачепило і 5 багатоквартирних будинків. Побило магазин, 2 торговельні павільйони, господарські будівлі та газопровід", - написав він у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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