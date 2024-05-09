Події

08:17 09.05.2024

За минулу добу окупанти 360 разів вдарили по Запорізькій області, поранено жінку, є руйнування

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За минулу добу окупанти 360 разів вдарили по Запорізькій області, поранено жінку, є руйнування

Російські окупанти за добу завдали по Запорізькій області 360 ударів із різних видів зброї, поранено одну жінку, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у четвер уранці.

"Протягом доби окупанти 360 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, ворог завдав 8 авіаційних ударів по Веселянці, Оріхову, Роботиному. 125 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. 4 обстріли РСЗВ накрили Левадне і Роботине. 223 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Верхньої Терси, Копанів і Малинівки.

За даними ОВА, одна жінка поранена під час ворожого авіаційного удару по Запорізькому району. Також надійшло 50 повідомлень про руйнування житла.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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