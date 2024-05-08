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22:21 08.05.2024

Зеленський підписав Укази про призначення понад 100 суддів

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Зеленський підписав Укази про призначення понад 100 суддів

Президент України Володимир Зеленський підписав Укази про призначення в місцевих судах на посади понад 100 суддів. Відповідні Укази опубліковано на сайті Офісу Президента в середу, 8 травня.

Зокрема, опубліковано Укази Президента України №285/2024; №286/2024; №287/2024; №288/2024; №289/2024; №289/2024; №289/2024; №290/2024; №291/2024; №292/2024; № 293/2024; № 294/2024; № 295/2024; № 296/2024; № 297/2024; № 298/2024; № 300/2024; № 301/2024; № 302/2024; № 303/2024; № 304/2024; № 305/2024; № 306/2024; № 307/2024; № 308/2024.

Як повідомила заступниця глави Офісу президента України Ірина Мудра, йдетться про призначення 116 суддів.

"Ми стали на крок ближче до відновлення довіри до судової системи України. Президент підписав Укази про призначення суддів, вони всі є на сайті Президента. Сьогодні Україна отримає 116 суддів", - написала вона на сторінці Facebook у середу ввечері.

За словами заступника голови Офісу президента, кадрове забезпечення судової системи, процедури добору та призначення суддів, їхньої фахової підготовки та забезпечення контролю за доброчесністю - фундамент змін і вони відбуваються.

"На сьогодні залишаються незакритими від 22% до 61% посад суддів залежно від спеціалізації та інстанційності. Деякі суди не здійснюють правосуддя внаслідок відсутності суддів. Це впливає як на доступ громадян і бізнесу до правосуддя, так і на навантаження суддів, що, як наслідок, відбивається на строках розгляду справ. Зрозуміло, що одразу після підписання Указів проблема не буде розв'язана остаточно, адже оголошені конкурси триватимуть до 2025 року, але це однозначно вже "світло наприкінці тунелю", - підкреслила Мудра.

 

Теги: #президент #україна #судді

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