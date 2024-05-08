Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський провів у середу ввечері телефонну розмову з прем'єр-міністром, спадкоємцем принца Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

"Подякував Його Королівській Високості за незмінну підтримку Формули миру й особисте прагнення допомогти у відновленні справедливого миру для України", - написав Зеленський у телеграмі.

Також, за словами глави держави, він обговорив із прем'єр-міністром Саудівської Аравії низку поточних двосторонніх питань.