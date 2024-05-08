Події

21:24 08.05.2024

Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Саудівської Аравії

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Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський провів у середу ввечері телефонну розмову з прем'єр-міністром, спадкоємцем принца Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

"Подякував Його Королівській Високості за незмінну підтримку Формули миру й особисте прагнення допомогти у відновленні справедливого миру для України", - написав Зеленський у телеграмі.

Також, за словами глави держави, він обговорив із прем'єр-міністром Саудівської Аравії низку поточних двосторонніх питань.

 

Теги: #президент #саудівська_аравія #розмова

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