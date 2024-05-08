Троє людей загинули в ДТП за участю вантажівки на Київщині - поліція

У Київській області в районі села Святопетрівське в середу, 8 травня, сталася ДТП за участю вантажного автомобіля, загинули троє людей, повідомляє пресслужба поліції Київської області.

"Як попередньо встановили правоохоронці слідчого управління поліції, подія сталась о 10:30. Вантажний автомобіль MAN виїздив із другорядної дороги на головну — в напрямку міста Боярка. У цей час у бік Вишневого на великій швидкості їхав автомобіль КІА. Коли вантажівка здійснювала поворот ліворуч на світлофорі, легкове авто вʼїхало йому під причіп", - зазначено в повідомленні у Facebook.

Унаслідок зіткнення 34-річний водій легковика та дві пасажирки - 34-річна дружина водія та її 57-річна мати від отриманих травм загинули на місці.

Слідчі слідчого управління Київської області за фактом ДТП розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України). Співробітники поліції затримали правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На місці події продовжують працювати слідчі.