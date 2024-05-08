Події

19:01 08.05.2024

Троє людей загинули в ДТП за участю вантажівки на Київщині - поліція

1 хв читати
Троє людей загинули в ДТП за участю вантажівки на Київщині - поліція

У Київській області в районі села Святопетрівське в середу, 8 травня, сталася ДТП за участю вантажного автомобіля, загинули троє людей, повідомляє пресслужба поліції Київської області.

"Як попередньо встановили правоохоронці слідчого управління поліції, подія сталась о 10:30. Вантажний автомобіль MAN виїздив із другорядної дороги на головну — в напрямку міста Боярка. У цей час у бік Вишневого на великій швидкості їхав автомобіль КІА. Коли вантажівка здійснювала поворот ліворуч на світлофорі, легкове авто вʼїхало йому під причіп", - зазначено в повідомленні у Facebook.

Унаслідок зіткнення 34-річний водій легковика та дві пасажирки - 34-річна дружина водія та її 57-річна мати від отриманих травм загинули на місці.

Слідчі слідчого управління Київської області за фактом ДТП розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України). Співробітники поліції затримали правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На місці події продовжують працювати слідчі.

Теги: #дтп #київщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:04 05.05.2024
В Одеській області в ДТП загинув водій і постраждала п'ятирічна дитина

В Одеській області в ДТП загинув водій і постраждала п'ятирічна дитина

19:55 04.05.2024
У Варшаві сталася ДТП, у якій загинуло троє людей, зокрема двоє українців

У Варшаві сталася ДТП, у якій загинуло троє людей, зокрема двоє українців

14:08 04.05.2024
Кравченко закликав мешканців Київщини до дотримання комендантської години у Великодні свята та правил поведінки під час повітряної тривоги

Кравченко закликав мешканців Київщини до дотримання комендантської години у Великодні свята та правил поведінки під час повітряної тривоги

17:01 01.05.2024
Тенденція до збільшення кількості ДТП через водіння в нетверезому стані посилюється - патрульна поліція

Тенденція до збільшення кількості ДТП через водіння в нетверезому стані посилюється - патрульна поліція

19:21 27.04.2024
Голову Броварської райадміністрації, який вчинив резонансну ДТП, звільнено з посади

Голову Броварської райадміністрації, який вчинив резонансну ДТП, звільнено з посади

15:42 27.04.2024
Суд заарештував голову Броварської райадміністрації Майбоженка без права застави - Офіс генпрокурора

Суд заарештував голову Броварської райадміністрації Майбоженка без права застави - Офіс генпрокурора

15:31 27.04.2024
Голові Броварської райадміністрації Майбоженку, який скоїв ДТП із чотирма постраждалими, висунуто підозру

Голові Броварської райадміністрації Майбоженку, який скоїв ДТП із чотирма постраждалими, висунуто підозру

13:38 27.04.2024
Двоє постраждалих у ДТП за участю голови Броварської райадміністрації у важкому стані, дитина з мамою в середньому - голова обладміністрації

Двоє постраждалих у ДТП за участю голови Броварської райадміністрації у важкому стані, дитина з мамою в середньому - голова обладміністрації

00:39 27.04.2024
Серед постраждалих у ДТП за участю голови Броварської РДА: 32-річна мати з донькою 2,5 років

Серед постраждалих у ДТП за участю голови Броварської РДА: 32-річна мати з донькою 2,5 років

20:59 26.04.2024
У скоєній головою Броварської райадміністрації ДТП постраждали троє дорослих і дитина, чиновника буде звільнено

У скоєній головою Броварської райадміністрації ДТП постраждали троє дорослих і дитина, чиновника буде звільнено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нам важлива позиція Угорщини в питаннях миру та регіональної безпеки - Зеленський за підсумками розмови з Орбаном

Посли ЄС дійшли згоди про використання доходів від знерухомлених росактивів на оборону і відновлення України

Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

У важкому стані двоє дітей, які постраждали в Харкові, - Терехов

Серед постраждалих у Харкові дітей один хлопчик важкому стані, повідомив мер

ОСТАННЄ

Температура у світі підвищиться щонайменше на 2,5 градуса в цьому столітті - дослідження

Печерський райсуд 9 травня розгляне клопотання ДБР і ОГП про повторний арешт вагонів ПГЗК Ferrexpo у справі незаконного використання корисних копалин

Результати виборів президента РФ є нікчемними - ЦВК України

Арахамія: Кілька тисяч осіб захочуть умовно достроково звільнитися від відбування покарання для проходження військової служби

Шольц підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

З окупованих районів Херсонської області повернуто ще 11 дітей - обладміністрація

Посольство Італії в Україні відновило видачу декларацій відповідності українських документів про освіту

Україна провела ще один раунд переговорів із Португалією про безпекову угоду

Окупанти обстріляли Нікопольський район понад 15 разів за день, пошкоджено 12 будинків, без жертв - обладміністрація

Нам важлива позиція Угорщини в питаннях миру та регіональної безпеки - Зеленський за підсумками розмови з Орбаном

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА