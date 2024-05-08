Україна провела ще один раунд переговорів із Португалією про безпекову угоду

Україна провела черговий раунд переговорів із Португалією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку в межах виконання Спільної декларації G7 про підтримку України, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Вдалося досягти значного прогресу за результатами чергового раунду. Сподіваємося на підписання угоди нашими лідерами в найближчому майбутньому", - наголосив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Сторони продовжили роботу над проєктом документа та погодили графік майбутніх заходів на найвищому рівні з метою підписання угоди.