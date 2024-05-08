Події

18:49 08.05.2024

Україна провела ще один раунд переговорів із Португалією про безпекову угоду

1 хв читати
Україна провела ще один раунд переговорів із Португалією про безпекову угоду

Україна провела черговий раунд переговорів із Португалією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку в межах виконання Спільної декларації G7 про підтримку України, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Вдалося досягти значного прогресу за результатами чергового раунду. Сподіваємося на підписання угоди нашими лідерами в найближчому майбутньому", - наголосив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Сторони продовжили роботу над проєктом документа та погодили графік майбутніх заходів на найвищому рівні з метою підписання угоди.

Теги: #україна #переговори #португалія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:32 08.05.2024
Нам важлива позиція Угорщини в питаннях миру та регіональної безпеки - Зеленський за підсумками розмови з Орбаном

Нам важлива позиція Угорщини в питаннях миру та регіональної безпеки - Зеленський за підсумками розмови з Орбаном

18:33 07.05.2024
Зеленський обговорив з президентом Фінляндії оборонну співпрацю та будівництво укриттів

Зеленський обговорив з президентом Фінляндії оборонну співпрацю та будівництво укриттів

06:34 07.05.2024
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 7 травня, оголошено I (жовтий) рівень небезпеки - Гідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 7 травня, оголошено I (жовтий) рівень небезпеки - Гідрометцентр

01:15 07.05.2024
Білопільська громада залишилася без електропостачання - Сумська ОВА

Білопільська громада залишилася без електропостачання - Сумська ОВА

00:41 07.05.2024
Війська РФ за минулий день здійснили 31 обстріл 11 громад Сумської області, поранено трьох людей, із них двоє - діти

Війська РФ за минулий день здійснили 31 обстріл 11 громад Сумської області, поранено трьох людей, із них двоє - діти

22:38 06.05.2024
Нідерланди планують постачання F-16 Україні з осені

Нідерланди планують постачання F-16 Україні з осені

22:20 06.05.2024
Макрон вітає "зобов'язання" Китаю "утримуватися від продажу будь-якої зброї" Москві

Макрон вітає "зобов'язання" Китаю "утримуватися від продажу будь-якої зброї" Москві

21:04 06.05.2024
Сі Цзіньпін підтримає мирну конференцію щодо України, якщо за її проведення виступатимуть і Москва, і Київ

Сі Цзіньпін підтримає мирну конференцію щодо України, якщо за її проведення виступатимуть і Москва, і Київ

17:00 06.05.2024
Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом РФ - заява МЗС

Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом РФ - заява МЗС

16:49 06.05.2024
Шмигаль обговорив із новим прем'єром Ісландії Бенедіктссоном зміцнення співпраці

Шмигаль обговорив із новим прем'єром Ісландії Бенедіктссоном зміцнення співпраці

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нам важлива позиція Угорщини в питаннях миру та регіональної безпеки - Зеленський за підсумками розмови з Орбаном

Посли ЄС дійшли згоди про використання доходів від знерухомлених росактивів на оборону і відновлення України

Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

У важкому стані двоє дітей, які постраждали в Харкові, - Терехов

Серед постраждалих у Харкові дітей один хлопчик важкому стані, повідомив мер

ОСТАННЄ

Температура у світі підвищиться щонайменше на 2,5 градуса в цьому столітті - дослідження

Печерський райсуд 9 травня розгляне клопотання ДБР і ОГП про повторний арешт вагонів ПГЗК Ferrexpo у справі незаконного використання корисних копалин

Результати виборів президента РФ є нікчемними - ЦВК України

Арахамія: Кілька тисяч осіб захочуть умовно достроково звільнитися від відбування покарання для проходження військової служби

Шольц підтвердив участь у Саміті миру - Зеленський

З окупованих районів Херсонської області повернуто ще 11 дітей - обладміністрація

Посольство Італії в Україні відновило видачу декларацій відповідності українських документів про освіту

Троє людей загинули в ДТП за участю вантажівки на Київщині - поліція

Окупанти обстріляли Нікопольський район понад 15 разів за день, пошкоджено 12 будинків, без жертв - обладміністрація

Звання "Почесний громадянин Києва" присвоєно Валерію Залужному та Ліні Костенко - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА