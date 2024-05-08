Звання "Почесний громадянин Києва" присвоєно Валерію Залужному та Ліні Костенко - Кличко

Київська міськрада ухвалила рішення про присвоєння звання "Почесний громадянин Києва" ексголовнокомандувачу ЗСУ генералу Валерію Залужному та поетесі Ліні Костенко, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні столиця рішенням Київради висловила свою шану та повагу й нагородила званням "Почесний громадянин Києва" двох людей, які є справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців, – Ліну Костенко та Валерія Залужного. Ліна Василівна протягом багатьох років уособлює незламність і вільну й талановиту душу українців. Дух свободи та сміливості!", - написав Кличко в телеграм-каналі в середу.

Він зазначив, що Залужного Київ відзначив за його особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України.

"Був дуже радий вручити відзнаки Ліні Костенко та Валерію Залужному вдома в Ліни Василівни", - додав Кличко.