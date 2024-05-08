Події

08:44 08.05.2024

Ворог атакував два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області

1 хв читати
Ворог атакував два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області

Війська РФ атакували два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині, постраждалих немає, повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Сьогодні близько 5 години ранку, окупанти влучили крилатими ракетами в об'єкт генерації енергії в Червоноградському районі. Є два осередки займання. На місці працюють пожежники. Залучили спецтехніку. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає. Також через влучення російської ракети постраждав об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі", - написав Козицький.

За його даними, під час повторної повітряної тривоги, оголошеної в нашій області о 06.27, окупант атакував Львівщину "кинджалами". Критична та житлова інфраструктура не постраждали.

"Станом на поточний час у нашій області обійшлося без жертв та постраждалих", - написав начальник Львівської ОВА.

Теги: #обстріли #львівська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:54 08.05.2024
Унаслідок ракетного удару на Прикарпатті сталася пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури

Унаслідок ракетного удару на Прикарпатті сталася пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури

08:41 08.05.2024
Уночі над Харковом збиті ворожі БПЛА, без жертв і руйнувань

Уночі над Харковом збиті ворожі БПЛА, без жертв і руйнувань

08:02 08.05.2024
На Київщині від атаки БПЛА та ракет є пошкодження електромереж, також двоє постраждалих і руйнування

На Київщині від атаки БПЛА та ракет є пошкодження електромереж, також двоє постраждалих і руйнування

07:54 08.05.2024
Росіяни обстріляли шість громад у прикордонні Сумської області

Росіяни обстріляли шість громад у прикордонні Сумської області

07:50 08.05.2024
Ворог атакував артилерією та дронами Дніпропетровську область, є поранений і пошкодження

Ворог атакував артилерією та дронами Дніпропетровську область, є поранений і пошкодження

20:38 07.05.2024
Окупанти завдали удару по Криворізькому району, постраждав місцевий житель

Окупанти завдали удару по Криворізькому району, постраждав місцевий житель

10:24 07.05.2024
Російські війська за добу 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини, евакуйовано 506 осіб

Російські війська за добу 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини, евакуйовано 506 осіб

09:38 07.05.2024
У Боровій унаслідок авіаудару травмовані три людини - Синєгубов

У Боровій унаслідок авіаудару травмовані три людини - Синєгубов

08:36 07.05.2024
Три громади Сумщини обстріляли окупанти вранці та вночі

Три громади Сумщини обстріляли окупанти вранці та вночі

08:24 07.05.2024
Ворог обстріляв 17 населених пунктів Херсонської області, поранено одну людину

Ворог обстріляв 17 населених пунктів Херсонської області, поранено одну людину

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

З 18:00 до 23:00 у середу можливі відключення електроенергії по всій Україні - "Укренерго"

Коломойському повідомили ще одну підозру - в організації замовного вбивства

Нацизм відродився з новим маркуванням "Сделано в России" - Зеленський

Росіяни завдали удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в п'яти областях - "Укренерго"

Ворог за добу втратив 970 людей

ОСТАННЄ

З 18:00 до 23:00 у середу можливі відключення електроенергії по всій Україні - "Укренерго"

Атаковано об'єкти генерації та передачі е/е в шести областях, є пошкодження об'єктів газової інфраструктури

ДТЕК повернув світло у Вишгородський район Київщини після відключення внаслідок ранкової атаки РФ

Коломойському повідомили ще одну підозру - в організації замовного вбивства

ВАКС обрав запобіжний захід ексголові ФДМ Сенниченку у вигляді заочного арешту

Українськомовні аудіогіди з'явилися вже в 44 країнах світу - Мінкультури

Унаслідок обстрілів у Запоріжжі пошкоджено будівлю пожежної частини, об'єкти критичної та цивільної інфраструктури

На Дніпропетровщині збито вісім ворожих ракет - ОВА

Польща піднімала в повітря авіацію через російський масований обстріл України

Унаслідок обстрілів Херсон частково залишився без світла, рух поїзда Київ-Херсон-Київ обмежено до Миколаєва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА