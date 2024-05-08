Ворог атакував два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області

Війська РФ атакували два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині, постраждалих немає, повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Сьогодні близько 5 години ранку, окупанти влучили крилатими ракетами в об'єкт генерації енергії в Червоноградському районі. Є два осередки займання. На місці працюють пожежники. Залучили спецтехніку. Загрози для людей, які живуть поблизу, немає. Також через влучення російської ракети постраждав об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі", - написав Козицький.

За його даними, під час повторної повітряної тривоги, оголошеної в нашій області о 06.27, окупант атакував Львівщину "кинджалами". Критична та житлова інфраструктура не постраждали.

"Станом на поточний час у нашій області обійшлося без жертв та постраждалих", - написав начальник Львівської ОВА.