Зеленський про масовану атаку РФ: Світ не має права дати ще один шанс нацизму

Президент України Володимир Зеленський зранку у середу відреагував на черговий масований ракетний удар РФ.

"Масований ракетний удар Путіна в День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму", - сказано у його телеграм-каналі.

Президент зазначив, що понад 50 ракет та понад 20 шахедів атакувало інфраструктуру у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.

За його словами, всі необхідні служби вже працюють на місцях, усуваючи наслідки терору.