Унаслідок ворожих обстрілів у Нікопольському районі постраждали 4 людини - голова Дніпропетровської ОВА

У вівторок російські окупанти обстрілювали Нікополь, Покровську, Мирівську й Марганецьку громади Нікопольського району Дніпропетровської області, внаслідок цього постраждало чотири людини, одна з них перебуває у важкому стані, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"14 ударів дронами-камікадзе. Два обстріли з артилерії. Цілий день російська армія знущалася над Нікопольщиною. Гучно було в райцентрі, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах. Постраждали чотири людини. Жінки 91 та 50 років. І чоловіки - 37 та 40 років. Один із них - важкий", - написав він у телеграм-каналі.

Також унаслідок російських обстрілів пошкоджено 10 приватних будинків, 3 гаражі, 3 господарські споруди, теплицю, парник, автомобіль і лінії електропередач. Одне авто знищено.