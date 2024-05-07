На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до ЗСУ

На Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу в українську армію, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Тут спеціально навчені працівники "Укрзалізниці" надаватимуть інформацію щодо вакансій у ЗСУ та відповідатимуть на поширені запитання про посади у військових підрозділах", - ідеться у повідомленні "Укрзалізниці" в телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що мета цього пілотного проєкту Міністерства оборони України за підтримки "Укрзалізниці" - "прозоро інформувати людей про можливості ефективної допомоги Силам оборони України та стимулювати до добровільного залучення на військову службу".

"Щотижня в Україні відкриваються центри рекрутингу української армії. За декілька місяців їх мережа буде по всій Україні. В будь-якому центрі до лав Сил оборони може долучитися людина з будь-якого регіону. Це можливо, навіть маючи на руках повістку для уточнення облікових даних. Тому інформаційні пункти на залізничному вокзалі дозволять нам максимально донести цю інформацію до громадян", - зазначила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Інформаційний пункт рекрутингу розташований у центральному вестибюлі вокзалу, між головним інфопоінтом і входом до зали №3.