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03:19 07.05.2024

Космічна компанія Возняка Privateer купує Orbital Insight і залучає $56,5 млн.

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Космічна компанія Возняка Privateer купує Orbital Insight і залучає $56,5 млн.

Стартап співзасновника Apple Стіва Возняка, компанія Privateer, залучила $56,5 млн і придбала аналітичну фірму Orbital Insight. Це злиття додасть картографічні та аналітичні послуги до пропозицій Privateer щодо космічних даних, повідомляє в понеділок Reuters.

Платформа спостереження за Землею TerraScope компанії Orbital, призначена для великої пошукової системи, заснованої на нещодавно отриманих супутникових знімках інших компаній, буде об'єднана з програмним забезпеченням Privateer для відстеження супутників.

За словами генерального директора Privateer Алекса Філдінга (Alex Fielding), нове фінансування дало змогу Privateer укласти угоду з купівлі Orbital Insight. Філдінг відмовився повідомити вартість об'єднаної компанії або ціну Orbital Insight.

За словами Філдінга, придбання Privateer розширить її пропозиції після того, як перспективи отримання прибутку на ринку космічної ситуаційної обізнаності (SSA) виявилися обмеженими. SSA – це нова галузь космічної промисловості, схожа на управління повітряним рухом, але для супутників у космосі. Такі послуги вважаються вкрай важливими для супутникової навігації, оскільки не існує міжнародних норм, що дозволяють контролювати зростаючий обсяг космічного трафіку.

Privateer пропонує свої послуги SSA компаніям, що займаються супутниковою зйомкою, щоб допомогти їм визначати цілі на Землі та маневрувати своїми супутниками навколо космічного сміття, в обмін на величезну кількість супутникових знімків, які замовляють їхні клієнти та які можуть стати картографічним і розвідувальним сервісом, який працює практично в режимі реального часу. Ці знімки надходитимуть до нової платформи, яку Філдінг розраховує випустити у відкритий доступ у найближчі півроку-рік.

"Якщо ви зробите знімок один раз, ви зможете продати його мільйон разів за частку ціни придбання", - сказав Філдінг, маючи на увазі компанії, що займаються супутниковою зйомкою, з якими Privateer працює над інтеграцією своїх даних.

Теги: #сша #космос #придбання #компанії

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