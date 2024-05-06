Події

19:00 06.05.2024

Зеленський вручив нагороди воїнам-піхотинцям

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Зеленський вручив нагороди воїнам-піхотинцям
Фото: Сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям-піхотинцям із нагоди їх щорічного професійного свята.

"Усі ми пишаємося українською піхотою. Ми знаємо вашу силу, воїни-піхотинці. Ми знаємо, що ви можете давати нашій землі саме такі результати, які потрібні українському народу. І від імені всіх українців я дякую вам за силу, стійкість і хоробрість", - заявив Зеленський на церемонії вручення нагород.

Глава держави наголосив, що "саме піхота є фундаментом Збройних сил України і саме від піхоти завжди найбільше залежить, чия буде земля".

"Наш український контроль саме там на землі, де є наші піхотні позиції, сила наших воїнів-піхотинців. Дякую всім нашим воїнам за те, що Україна змогла вистояти в цій війні та зберігає можливість досягти своїх завдань. І кожен українець, всі наші люди завжди мають пам'ятати, через що проходять наші воїни, скільки це болю і втрат. Україна завжди має вшановувати кожного і кожну, хто віддав свої життя в боях за нашу незалежність і у визволенні від окупантів", - зазначив президент.

Учасники церемонії вшанували пам'ять загиблих воїнів-піхотинців хвилиною мовчання, після чого глава держави вручив військовослужбовцям державні нагороди.

Теги: #нагородження #зеленський

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