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18:34 06.05.2024

Польща продовжить абонплату за надані термінали Starlink - віцепрем'єр Федоров

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Польща продовжить абонплату за надані термінали Starlink - віцепрем'єр Федоров

Польща продовжить абонплату за користування терміналами Starlink, наданими нею Україні, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров за підсумками зустрічі з віцепрем'єр-міністром - міністром цифровізації Польщі Кшиштофом Гавковським.

"Польща - наш послідовний партнер по треку цифровізації. Країна надала понад 20 тисяч терміналів Starlink, які стали частиною критичної інфраструктури, вони забезпечують українців звʼязком та інтернетом. Сьогодні домовилися, що Польща продовжить абонплату цих терміналів", - написав Федоров у телеграм-каналі в понеділок.

Він також повідомив, що під час зустрічі підписано меморандум про співпрацю між міністерствами: "Далі впроваджуватимемо спільні проєкти з цифровізації, розвитку IT-індустрії, штучного інтелекту та електронного урядування".

Сторони також обговорили питання безпеки важливих даних.

Теги: #польща #федоров

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