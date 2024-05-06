Події

18:22 06.05.2024

Зеленський: Президент Литви підтвердив свою участь у Саміті миру у Швейцарії та висловив готовність активно сприяти участі інших країн

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Зеленський: Президент Литви підтвердив свою участь у Саміті миру у Швейцарії та висловив готовність активно сприяти участі інших країн

Президент Литви Гітанас Науседа в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив свою участь у майбутньому Саміті миру в Швейцарії.

Як зазначив Зеленський у соціальній мережі Х у понеділок, він провів телефонну розмову з президентом Литви Гітанасом Науседою, "щоб особисто запросити його на Саміт миру в Швейцарії".

"Дякую, Гітанасе, за підтвердження твоєї присутності, а також за готовність активно сприяти участі інших країн", - написав президент України за підсумками розмови.

За словами Зеленського, сторони також "обговорили подальшу оборонну співпрацю і роботу над двосторонньою безпековою угодою, визначили можливі дати підписання. Ми також поділилися очікуваннями від саміту НАТО у Вашингтоні".

Теги: #зеленський #науседа #саміт_миру

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