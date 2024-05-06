Події

14:29 06.05.2024

ГУР про навчання РФ: Ядерний шантаж - стабільна практика режиму Путіна

1 хв читати
ГУР про навчання РФ: Ядерний шантаж - стабільна практика режиму Путіна

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи наміри РФ провести навчання із застосування тактичної ядерної зброї, заявив, що вся необхідна інформація збирається, а ядерний шантаж - стабільна практика режиму Путіна.

"Поки що чогось нового, крім інформаційного ефекту і заяв, ми не спостерігаємо. Уся необхідна інформація збирається, і над цим працюють і українські спецслужби, і весь вільний світ. Ядерний шантаж - стабільна практика режиму Путіна. Знову-таки, якоїсь епохальної новини тут немає", - сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Раніше в РФ заявили про намір "найближчим часом провести навчання з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань".

Теги: #юсов #гур

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:53 06.05.2024
ГУР про знищення російського катера "Мангуст": Досить нова розробка окупантів, знищено разом із БК та озброєнням

ГУР про знищення російського катера "Мангуст": Досить нова розробка окупантів, знищено разом із БК та озброєнням

14:56 06.05.2024
ГУР про скупчення РФ угруповання військ на північному напрямку: Все відомо, опрацьовуються необхідні дії та рішення з боку України

ГУР про скупчення РФ угруповання військ на північному напрямку: Все відомо, опрацьовуються необхідні дії та рішення з боку України

18:02 01.05.2024
ГУР: РФ на місяць може виробляти 30-40 одиниць ракет "Калібр", до 10 - "Оніксів" і стільки ж "Цирконів", до трьох - Х-69

ГУР: РФ на місяць може виробляти 30-40 одиниць ракет "Калібр", до 10 - "Оніксів" і стільки ж "Цирконів", до трьох - Х-69

01:13 29.04.2024
Телеграм заблокував офіційний чат-бот української розвідки

Телеграм заблокував офіційний чат-бот української розвідки

10:19 27.04.2024
Знищено російську РЛС "Подльот" - ГУР

Знищено російську РЛС "Подльот" - ГУР

07:02 18.04.2024
ГУР запропонувало план, спрямований на скорочення російського потенціалу - Буданов

ГУР запропонувало план, спрямований на скорочення російського потенціалу - Буданов

14:20 16.04.2024
У російському Брянську вночі були знеструмлені відразу кілька військових і промислових об'єктів - ГУР

У російському Брянську вночі були знеструмлені відразу кілька військових і промислових об'єктів - ГУР

17:40 11.04.2024
ГУР: У РФ збільшили фінансування внутрішньої пропаганди

ГУР: У РФ збільшили фінансування внутрішньої пропаганди

10:14 09.04.2024
За атакою безпілотниками авіацентру в російському Борисоглібську стоїть ГУР - джерело

За атакою безпілотниками авіацентру в російському Борисоглібську стоїть ГУР - джерело

10:02 04.04.2024
ГУР: За все, що відбувається на території Росії, відповідальний режим Путіна

ГУР: За все, що відбувається на території Росії, відповідальний режим Путіна

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сирський дві доби провів на покровському та курахівському напрямках, ухвалив рішення щодо посилення оборони резервами

У результаті місії ГУР у Криму знищено швидкісний катер ворога

СБУ затримала двох ворожих агентів, які готували масовані обстріли України напередодні Великодня

У Чернігові в приміщенні банку стався вибух, пошкоджено будівлю

Ворог за добу втратив 1040 осіб

ОСТАННЄ

Оголошення РФ про навчання з нестратегічними ядерними силами - ще один доказ безвідповідальної поведінки Кремля - Стано

Зеленський запропонував ВР продовжити строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації

Сирський дві доби провів на покровському та курахівському напрямках, ухвалив рішення щодо посилення оборони резервами

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання у трьох областях для 112 тис. абонентів

На місці пожежі в Кропивницькому виявлено тіло одного загиблого - голова ОВА

Стано: Боррель проти участі представників ЄС у церемонії інавгурації Путіна

У Кропивницькому пожежа на підприємстві, інформація про постраждалих уточнюється - ДСНС

В Україні очікуються нічні заморозки на поверхні ґрунту

Фон дер Ляєн за підсумками зустрічі з Макроном і Цзіньпінем: Сподіваємося, що Китай використає свій вплив на Росію, щоб покласти край війні

У Києві станція метро "Поштова площа" працює у звичайному режимі, ризиків підтоплення немає - КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА