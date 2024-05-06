ГУР про навчання РФ: Ядерний шантаж - стабільна практика режиму Путіна

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи наміри РФ провести навчання із застосування тактичної ядерної зброї, заявив, що вся необхідна інформація збирається, а ядерний шантаж - стабільна практика режиму Путіна.

"Поки що чогось нового, крім інформаційного ефекту і заяв, ми не спостерігаємо. Уся необхідна інформація збирається, і над цим працюють і українські спецслужби, і весь вільний світ. Ядерний шантаж - стабільна практика режиму Путіна. Знову-таки, якоїсь епохальної новини тут немає", - сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Раніше в РФ заявили про намір "найближчим часом провести навчання з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань".