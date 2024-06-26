Події

10:19 26.06.2024

ГУР: 53-й обмін полоненими ще не завершився, операція триває, розраховуємо найближчим часом повідомити додаткову інформацію

1 хв читати
ГУР: 53-й обмін полоненими ще не завершився, операція триває, розраховуємо найближчим часом повідомити додаткову інформацію

53-й обмін полоненими ще не завершився, операція триває і це не останні новини, заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Так, справді чудова новина, але це ще не 53-й обмін, оскільки він ще не завершився. Операція триває. У межах цієї операції вже повернули 90 наших захисників. Але це не останні новини, і ми справді розраховуємо найближчим часом повідомити додаткову інформацію. Робота триває", - сказав Юсов в ефірі телемарафону в середу.

Він наголосив, що не було жодного легкого обміну полоненими з РФ, і країна-агресор нехтує міжнародним гуманітарним правом.

"Складний кожен обмін, складна боротьба за повернення наших захисників і захисниць та цивільних", - додав спікер.

25 червня ввечері президент України Володимир Зеленський повідомив про черговий обмін полоненими з РФ за сприяння ОАЕ, у результаті якого ще 90 українців повернулися в Україну.

За даними українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, повернулися, зокрема, 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників Військово-Морських сил, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців.

Зокрема вдалося повернути 59 захисників Маріуполя, з них 52 бійці, які вийшли з "Азовсталі". З полону звільнено п'ятьох нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.

Теги: #обмін_полоненими #гур #юсов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:51 26.06.2024
Обмін військовополоненими вперше відбувся за участю представників російського офісу уповноваженого з прав людини - Лубінець

Обмін військовополоненими вперше відбувся за участю представників російського офісу уповноваженого з прав людини - Лубінець

10:10 26.06.2024
МЗС ОАЕ повідомило про успіх посередницьких зусиль щодо звільнення 180 полонених між РФ та Україною

МЗС ОАЕ повідомило про успіх посередницьких зусиль щодо звільнення 180 полонених між РФ та Україною

21:52 25.06.2024
Ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону - Зеленський

Ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону - Зеленський

16:18 20.06.2024
Обмін "всіх на всіх" важко реалізувати, оскільки РФ часто не визнає перебування деяких осіб у полоні, заявляють у МІПЛ

Обмін "всіх на всіх" важко реалізувати, оскільки РФ часто не визнає перебування деяких осіб у полоні, заявляють у МІПЛ

11:24 09.06.2024
На російському аеродромі "Ахтубінськ" уражено багатоцільовий винищувач Су-57 - ГУР Міноборони України

На російському аеродромі "Ахтубінськ" уражено багатоцільовий винищувач Су-57 - ГУР Міноборони України

09:54 17.05.2024
Український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими готовий до обмінів із РФ у будь-який момент

Український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими готовий до обмінів із РФ у будь-який момент

07:10 17.05.2024
Розвідники показали, як у Вовчанську знищують ворога під час вуличних боїв

Розвідники показали, як у Вовчанську знищують ворога під час вуличних боїв

15:53 06.05.2024
ГУР про знищення російського катера "Мангуст": Досить нова розробка окупантів, знищено разом із БК та озброєнням

ГУР про знищення російського катера "Мангуст": Досить нова розробка окупантів, знищено разом із БК та озброєнням

14:56 06.05.2024
ГУР про скупчення РФ угруповання військ на північному напрямку: Все відомо, опрацьовуються необхідні дії та рішення з боку України

ГУР про скупчення РФ угруповання військ на північному напрямку: Все відомо, опрацьовуються необхідні дії та рішення з боку України

14:29 06.05.2024
ГУР про навчання РФ: Ядерний шантаж - стабільна практика режиму Путіна

ГУР про навчання РФ: Ядерний шантаж - стабільна практика режиму Путіна

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МАРКА РЮТТЕ ЗАТВЕРДЖЕНО НА ПОСАДУ ГЕНСЕКА НАТО

Зеленський разом із Сирським і Гнатовим прибули на Донеччину

Генеральним секретарем Ради Європи обрано Алена Берсе

Саміт ЄС розпочнеться з обміну думками із Зеленським

До комюніке Саміту миру приєдналася Гайана - Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський вручив держнагороди військовослужбовцям ЗСУ, які воюють на покровському напрямку

МАРКА РЮТТЕ ЗАТВЕРДЖЕНО НА ПОСАДУ ГЕНСЕКА НАТО

Генштаб ЗСУ: За минулу добу відбулися 142 бої, втрати ворога на покровському напрямку становили майже 300 осіб

Суд засудив до 6 років ув'язнення ексголову слідчого управління Генпрокуратури Щербину за підбурювання до давання хабара ексдиректору ДБР - САП

Кабмін дозволив бронювати весь персонал сертифікованих протимінних операторів

ПП "Нижанковичі-Мальховичі" на польсько-українському кордоні повноцінно запрацює до кінця року

Держмитниця спростувала інформацію про відмову заводити контейнеровоз в Одеський порт через повільність митників

Зеленський разом із Сирським і Гнатовим прибули на Донеччину

У Польщі українці з 2022 р. створили близько 8 тис. ТОВ і ще 50 тис. людей займаються приватним підприємництвом

Розпочалася реєстрація електронних кабінетів для вступників на основі 9 класів до закладів фахової передвищої освіти - Міносвіти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА