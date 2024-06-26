ГУР: 53-й обмін полоненими ще не завершився, операція триває, розраховуємо найближчим часом повідомити додаткову інформацію

53-й обмін полоненими ще не завершився, операція триває і це не останні новини, заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Так, справді чудова новина, але це ще не 53-й обмін, оскільки він ще не завершився. Операція триває. У межах цієї операції вже повернули 90 наших захисників. Але це не останні новини, і ми справді розраховуємо найближчим часом повідомити додаткову інформацію. Робота триває", - сказав Юсов в ефірі телемарафону в середу.

Він наголосив, що не було жодного легкого обміну полоненими з РФ, і країна-агресор нехтує міжнародним гуманітарним правом.

"Складний кожен обмін, складна боротьба за повернення наших захисників і захисниць та цивільних", - додав спікер.

25 червня ввечері президент України Володимир Зеленський повідомив про черговий обмін полоненими з РФ за сприяння ОАЕ, у результаті якого ще 90 українців повернулися в Україну.

За даними українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, повернулися, зокрема, 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників Військово-Морських сил, 15 бійців ЗСУ та 8 тероборонівців.

Зокрема вдалося повернути 59 захисників Маріуполя, з них 52 бійці, які вийшли з "Азовсталі". З полону звільнено п'ятьох нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.