СБУ затримала двох ворожих агентів, які готували масовані обстріли України напередодні Великодня

Служба безпеки України затримала агентурну групу ворожої ФСБ, яка готувала координати для масованих обстрілів Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей напередодні Великодня, повідомляє пресслужба.

"Серед пріоритетних цілей ворога були енергогенерувальні підприємства та логістичні склади зберігання паливно-мастильних матеріалів. Крім того, окупанти сподівалися отримати від своєї агентури "підтвердження" щодо актуальних геолокацій військових аеродромів, а також спецпідрозділів, які охороняють Генштаб ЗСУ", - йдеться в повідомленні в понеділок.

Зазначено, що до виконання ворожих завдань було залучено двох агентів з Умані та Лубен. Для конспірації підозрювані діяли порізно, але дистанційно "замикалися" на одного куратора з ФСБ.

"Про все це Служба безпеки дізналася ще на початковому етапі розвідувальної активності російських агентів, яких вчасно викрила й покроково документувала", - йдеться в повідомленні.

Зловмисників затримали неподалік Києва, де вони здійснювали дорозвідку поблизу потенційних цілей. Правоохоронцям вдалося зірвати плани агресора з підготовки повітряних ударів.

Розслідування встановило, що обох фігурантів, 28-річних безробітних, у березні 2024 року дистанційно завербував кадровий співробітник "Кримського управління" ФСБ. СБУ вже встановила його особу.

Окупант обіцяв свої агентам грошову винагороду за співпрацю з агресором. Для комунікації вони використовували анонімний чат у популярному месенджері.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Спецоперацію здійснювали співробітники СБУ в м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.