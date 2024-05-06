Російські війська за добу понад 402 рази вдарили по Запорізькій області, є руйнування

Російські окупанти за добу 402 рази вдарили по Запорізькій області, під обстрілами опинилися 11 населених пунктів, повідомлень про руйнування не надходило, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 402 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів", - сказано в його телеграм-каналі.

Зокрема, ворог завдав авіаційного удару по Малій Токмачці, 179 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Залізничне, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, П'ятихатки і Степове.

Також ️9 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Левадне та Роботине.

Крім того, ️213 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Новодарівки, Роботиного, Левадного, Вербового та Малинівки.

Повідомлень про руйнування не надходило. Мирні жителі не постраждали, підкреслив глава ОВА.