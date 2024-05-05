Кількість постраждалих унаслідок авіаударів по Харкову зросла до 15

Станом на 19:05 відомо про 15 постраждалих унаслідок авіаударів, завданих російськими окупантами по Харкову в неділю вдень.

"Відомо про 15 поранених цивільних осіб. Пошкоджено 20 багатоквартирних житлових будинків. Збройні сили Росії били по місту УМПБ Д30-СН. Загалом зафіксовано три влучання по території (Шевченківського - ІФ-У) району", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.