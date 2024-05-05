Одна з постраждалих у Харкові у важкому стані - обладміністрація

З десяти осіб, які постраждали внаслідок авіаційних ударів, завданих російськими окупантами по центру Харкова в неділю вдень, одна жінка перебуває у важкому стані, стан ще трьох осіб оцінюють як середньої тяжкості.

"Серед 10 постраждалих унаслідок удару по Харкову одна жінка у важкому стані, її дані встановлюються. Ще двом чоловікам і жінці надають допомогу в медичному закладі, стан середній. Решта постраждалих - отримали медичну допомогу на місці", - повідомили в пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації.