Зеленський у Великодньому зверненні: Ми віримо, що у Бога на плечі - шеврон з українським прапором

Сьогодні наша молитва – за всіх українців, які чекають цього світанку й неодмінно побачать його, дочекаються миру, правди й Бога, який повернеться на випалену землю, сказав у великодньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

"Долаючи спільний шлях, відчуваючи спільний біль, усіх нас об’єднує сьогодні одна спільна молитва. За всіх наших бійців, які зустрічають Великдень в окопах і на позиціях. За наших воїнів світла, які стримують демонів на всіх напрямках. За тих, хто дотримується в житті ще однієї заповіді: захищати Україну. За те, щоб усі вони повертались живими", - сказав він.

"За всіх наших цивільних людей, які щодня важко працюють, аби держава була міцною, аби успішно долала нечисту. За тих, хто живе й працює для цього. За всіх наших дітей. Не за віком мужніх хлопчиків і дівчаток, у яких Росія вкрала дитинство, але які, попри все, не розучились усміхатися й вірити в диво", - продовжив президент.

"За всіх наших матерів і батьків, у яких забрали щасливу, спокійну старість. Та які, попри все, тримаються й піклуються по нас. За всі наші міста й села, які повинні відчувати Господню благодать, а не постійний терор зла", - сказав Зеленський.

Біблія, зазначив Зеленський, " вчить нас любові до ближнього. А сьогодення показало нам справжнє значення цього слова. Коли навіть за сотні кілометрів одне від одного ми підтримуємо й допомагаємо одне одному. Захищаємо одне одного. Молимось одне за одного. Коли всі ми стали одне одному ближчими, одне одному ближніми".

"А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас далекий на віки. Він порушив всі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас убивати. Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі – шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть", - заявив він.

"Сьогодні наша молитва – за всіх українців, які чекають цього світанку й неодмінно побачать його. Дочекаються миру, правди й Бога, який повернеться на випалену землю. Всіяну шрамами у вигляді воронок і траншей. Повернеться тишею, спокоєм, квітами замість мін на полях. Повернеться дитячим сміхом замість реву повітряної тривоги", - сказав Зеленський.

"Я вірю в це щодня, особливо цього великого дня в цьому великому місці, сказав Зеленський, який записав звернення в храмі Святої Софії в Києві. "Історія якого нагадує: ні ординська навала, ні нацистська окупація, ні російський терор не зможуть стерти нас з лиця Землі", - сказав він.

"Нехай усім, хто віддав життя за Україну, Бог подарує вічний спокій їхнім душам і вічний мир їхнім нащадкам", - підсумував президент України.