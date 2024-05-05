Унаслідок ворожої атаки дронів на Харків постраждали п'ятеро дорослих і восьмирічна дитина

Фото: Харківська обласна прокуратура

У ніч на 5 травня ЗС РФ атакували Харків за допомогою БПЛА, падіння уламків безпілотника в приватному житловому секторі спровокувало пожежу, є постраждалі.

"Пошкоджено щонайменше 8 житлових будинків, а також господарські будівлі, гаражі, автомобілі. Постраждали 6 мирних жителів, зокрема три жінки, двоє чоловіків і 8-річна дівчинка. У 40-річного чоловіка вибухова травма, у п'яти інших постраждалих гостра реакція на стрес. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу",- повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.