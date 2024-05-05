Російські війська за добу понад 340 разів ударили по Запорізькій області, є руйнування

Російські окупанти за добу понад 340 разів ударили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 10 населених пунктів, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 345 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів", - написав він у телеграм-каналі в неділю вранці.

За даними ОВА, ворог завдав 3 авіаційних удари по Оріхову та Роботиному.

148 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, Білогір'я та Новодарівку.

9 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Левадне і Роботине.

185 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Новодарівки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Верхньої Терси, Павлівки.

"Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - уточнив Федоров.