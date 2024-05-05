Держустанови та політичні партії Польщі зазнали нападу російських хакерів - ЗМІ

Влада Польщі заявляє, що країна зазнала нападу російських хакерів і також є "однією з цілей" контрольованої Росією хакерської групи, яка атакувала Німеччину і Чехію, повідомило Politico в суботу, 4 травня.

"Польща солідарна з Німеччиною і Чехією після зловмисної кіберкампанії проти їхніх політичних партій і демократичних інститутів", - заявили в польському Міністерстві закордонних справ, не називаючи подробиць нападу.

У п'ятницю Німеччина і Чехія заявили, що стали об'єктом атаки контрольованої Росією хакерської групи Fancy Bear.

Зокрема, уряд Німеччини заявив, що облікові записи електронної пошти, які належать чиновникам із партії канцлера Німеччини Олафа Шольца, були скомпрометовані після атаки, проведеної хакерською групою Fancy Bear. Група є частиною російської військової розвідки ГРУ.

Уряд Чехії також виступив із заявою на підтримку заяв Німеччини, заявивши, що її розвідувальна служба приблизно в той самий час виявила вторгнення Fancy Bear у чеські установи.