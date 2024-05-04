Події

19:05 04.05.2024

У Харкові вже п’ятеро постраждалих унаслідок ворожого ракетного удару - Синєгубов

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У Харкові вже п’ятеро постраждалих унаслідок ворожого ракетного удару - Синєгубов

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару, завданого ЗС РФ по цивільному підприємству в Харкові, продовжує зростати, станом на 17:45 відомо про 5 постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"До цієї хвилини вже п'ять постраждалих, медики госпіталізували ще одну жінку. Рятувальники продовжують ліквідовувати масштабну пожежу на цивільному виробництві", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Теги: #харків #ракетний_удар

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