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16:46 04.05.2024

Розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання доступу держави до стратегічної інформації про проєктування АЕС – Міненерго

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Розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання доступу держави до стратегічної інформації про проєктування АЕС – Міненерго

Київський інститут "Енергопроект" (КІЕП) намагається обмежити державу в доступі до стратегічної інформації щодо проектування АЕС, правоохоронці розпочали кримінальне розслідування за цим фактом щодо посадових осіб КІЕП, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" (КІЕП), що володіє стратегічною інформацією про проєктування енергооб’єктів в Україні, зокрема числі атомних енергоблоків, вкотре під час війни намагається обмежити державу в особі Міністерства енергетики в доступі до стратегічно важливої інформації по АЕС, та участі в управлінні підприємством, що може загрожувати державним інтересам України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міненерго звернулося до Головного управління Національної поліції в м. Києві з офіційною заявою про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами КІЕП, зокрема про незаконне відсторонення міністерства від ухвалення управлінських рішень Товариства. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Зокрема, 29 березня 2024 року Міненерго отримало повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів АТ КІЕП, запланованих на 30 квітня 2024 року, одним із питань порядку денного яких було обрання нових членів наглядової ради. Міненерго завчасно подало свої пропозиції, але до бюлетеня для голосування представників держави включено не було", - зазначають у відомстві.

Також міністерство додатково надіслало лист із вимогою включити до бюлетеня для кумулятивного голосування кандидатури представників держави як акціонера, оскільки враховувалася відсутність обґрунтованих підстав для відмови у внесенні пропозицій відомства.

"Під час засідання чинної наглядової ради, що відбулося 25 квітня 2024 року, на цьому повторно наголосили представники Міністерства енергетики, однак таке рішення підтримали лише представники держави, і воно не було прийняте", - повідомляють у Міненерго.

Наголошується, що у такий спосіб посадові особи АТ КІЕП незаконно позбавили державу в особі Міністерства енергетики України права на участь в управлінні Товариством попри своєчасне внесення кандидатур від держави для включення до нового складу наглядової ради та неодноразові звернення з цього питання.

"Це може свідчити про умисні дії керівництва проєктного інституту з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, що суперечить інтересам самого підприємства, української енергетичної галузі і в цілому державі, особливо під час війни. Вищенаведене є черговою спробою усунути державу від доступу до стратегічно важливої інформації, пов’язаної з атомними електростанціями України", - сказано в повідомленні.

У відомстві зазначають, що КІЕП і раніше демонстрував позицію, яка суперечить державним інтересам України. Зокрема, в частині невиконання рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про необхідність передачі архіву проєктної документації по АЕС НАЕК "Енергоатом".

"При цьому загрозливості ситуації надає той факт, що навпаки на адресу Міністерства енергетики, функцією якого є формування і реалізація державної політики в енергетичній сфері України, лунають звинувачення в злочинних намірах його дій, які містяться у замовних медіаматеріалах", - підкреслюють у міністерстві.

У пресслужбі відомства нагадують, що ці дії відбуваються під час повномасштабної війни, коли РФ масовано і прицільно атакує об'єкти української енергетики, тим самим намагаючись повністю зруйнувати енергосистему і спровокувати повний блекаут країни. Найбільшими акціонерами АТ КІЕП є ПрАТ "Міжнародна енергетична компанія" з часткою 71% (кінцевими бенефіціарними власниками є Дубова Світлана Віссаріонівна та Погорельська (раніше - Дубова) Софія Олександрівна) і держава в особі Міністерства енергетики України з часткою 25%. 

Теги: #аес #розслідування #проектування

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