Події

14:54 04.05.2024

ОКУПАНТИ Б'ЮТЬ ПО ХАРКОВУ І ХАРКІВСЬКОМУ РАЙОНУ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

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ОКУПАНТИ Б'ЮТЬ ПО ХАРКОВУ І ХАРКІВСЬКОМУ РАЙОНУ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

Теги: #атака #харків

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