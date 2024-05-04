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13:49 04.05.2024

У Кропивницькому районі пошкоджено 20 приватних будинків унаслідок ракетного удару в п'ятницю - ОВА

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У Кропивницькому районі пошкоджено 20 приватних будинків унаслідок ракетного удару в п'ятницю - ОВА

Унаслідок ракетного удару, завданого російськими військами в п'ятницю ввечері, у Кропивницькому районі пошкоджено 20 приватних будинків, три з них зазнали серйозних руйнувань, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"У Кропивницькому районі після вчорашньої ракетної атаки продовжує працювати комісія. Обстежують постраждалі домоволодіння. Пошкоджено 20 приватних будинків, із них 3 зазнали серйозних руйнувань", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

За його словами, наслідки допомагають ліквідувати комунальники, комісія складає акти, щоб оперативно розпочати відновлення пошкодженого майна.

"Постраждалого чоловіка оперативно прооперували. Його стан стабільно важкий", - повідомив Райкович.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Кропивницькому району в п'ятницю поранення дістав чоловік 1952 року народження.

Теги: #кіровоградська_обл #ракетний_удар

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