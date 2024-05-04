Атаковано енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області - Міненерго

Уночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, внаслідок чого знеструмлювалися підстанція і частина споживачів.

"У результаті знеструмилася підстанція, а разом із нею дві шахти (людей на поверхню не виводили), водоканал, промислові та побутові споживачі. Споживачі та підстанція були заживлені", - повідомило Міністерство енергетики України в суботу.

За інформацією відомства, 3 травня через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості - у Кривому Розі.

"Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах споживачі не обмежувалися", - зазначили в міністерстві.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом, а також аварійною допомогою. 3 травня в години вечірнього піку за запитом України здійснювалося аварійне постачання електроенергії з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини. Сумарний обсяг екстреного постачання становив менше 1% від добового споживання електроенергії.

Також у денні години Україна за запитом Польщі в екстреному порядку отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни. За даними Міненерго, 4 травня прогнозується імпорт електроенергії в обсязі 5712 МВт-год.