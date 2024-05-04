Події

12:20 04.05.2024

Атаковано енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області - Міненерго

1 хв читати
Атаковано енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області - Міненерго

Уночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, внаслідок чого знеструмлювалися підстанція і частина споживачів.

"У результаті знеструмилася підстанція, а разом із нею дві шахти (людей на поверхню не виводили), водоканал, промислові та побутові споживачі. Споживачі та підстанція були заживлені", - повідомило Міністерство енергетики України в суботу.

За інформацією відомства, 3 травня через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості - у Кривому Розі.

"Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах споживачі не обмежувалися", - зазначили в міністерстві.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом, а також аварійною допомогою. 3 травня в години вечірнього піку за запитом України здійснювалося аварійне постачання електроенергії з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини. Сумарний обсяг екстреного постачання становив менше 1% від добового споживання електроенергії.

Також у денні години Україна за запитом Польщі в екстреному порядку отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни. За даними Міненерго, 4 травня прогнозується імпорт електроенергії в обсязі 5712 МВт-год.

Теги: #атака #енергетика #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:47 03.05.2024
Унаслідок обстрілів у Нікопольському районі поранено місцевого жителя - Дніпропетровська ОВА

Унаслідок обстрілів у Нікопольському районі поранено місцевого жителя - Дніпропетровська ОВА

15:55 03.05.2024
Велика Британія виділила 16 млн фунтів на реалізацію в Україні 13 інноваційних проєктів в енергетиці - глава Міненерго

Велика Британія виділила 16 млн фунтів на реалізацію в Україні 13 інноваційних проєктів в енергетиці - глава Міненерго

15:03 03.05.2024
Окупанти завдали удару по Харкову, загорівся приватний будинок - Синєгубов

Окупанти завдали удару по Харкову, загорівся приватний будинок - Синєгубов

19:09 01.05.2024
Унаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджено медзаклад і два інфраструктурні об'єкти - голова ОВА

Унаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджено медзаклад і два інфраструктурні об'єкти - голова ОВА

15:16 01.05.2024
У Нікополі четверо постраждалих після атаки РФ - обладміністрація

У Нікополі четверо постраждалих після атаки РФ - обладміністрація

18:53 30.04.2024
На Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені три кафе, шість приватних будинків - голова ОВА

На Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені три кафе, шість приватних будинків - голова ОВА

13:10 30.04.2024
Мінфін США продовжив до листопада дозвіл на пов'язані з енергетикою операції з російськими банками

Мінфін США продовжив до листопада дозвіл на пов'язані з енергетикою операції з російськими банками

10:40 30.04.2024
Дві шахти на Донеччині були знеструмлені через обстріл, аварійної допомоги з Європи 29 квітня не залучали - Міненерго

Дві шахти на Донеччині були знеструмлені через обстріл, аварійної допомоги з Європи 29 квітня не залучали - Міненерго

16:17 28.04.2024
Російські війська атакували промисловий об'єкт Запоріжжя, без жертв - ОВА

Російські війська атакували промисловий об'єкт Запоріжжя, без жертв - ОВА

20:16 27.04.2024
Основна мішень нічного ракетного обстрілу РФ - енергетика, включно з об'єктами для транзиту газу

Основна мішень нічного ракетного обстрілу РФ - енергетика, включно з об'єктами для транзиту газу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 1260 окупантів

ППО ліквідувала 13 ударних БПЛА у двох областях України

У Харкові щонайменше один постраждалий унаслідок нічного обстрілу

ВИБУХИ В ПАВЛОГРАДІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ВИБУХИ В ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ОСТАННЄ

Пожежу в Миколаєві на деревообробному підприємстві локалізовано на 2 тис. кв м, гасіння окремих осередків горіння триває - ДСНС

На Волині знайдено ще одну історичну пам'ятку часів Київської Русі - Офіс генпрокурора

Середньодобова кількість втрат армії РФ в Україні в травні-червні, ймовірно, зросте разом із відновленням наступальних операцій - британська розвідка

Залізничникам продовжили бронювання від мобілізації терміном на один місяць

Через пошкодження ділянки водогону залишилися без води Покровськ і Мирноград Донецької області - ОВА

Кличко: Київ став побратимом зі ще одним європейським містом - Загребом

У Бериславі російські війська обстріляли з дронів вантажівку з доставки питної води

На Закарпатті стався конфлікт за участю співробітників ТЦК, поліція розслідує справу

На Донеччині від ворожого вогню постраждали 13 населених пунктів, загинуло троє людей, поранені семеро

У Харкові пролунав вибух - мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА