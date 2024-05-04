Події

11:41 04.05.2024

На Закарпатті стався конфлікт за участю співробітників ТЦК, поліція розслідує справу

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На Закарпатті стався конфлікт за участю співробітників ТЦК, поліція розслідує справу

Поліція Виноградова Закарпатської області відкрила кримінальне провадження за фактом конфлікту з працівниками ТЦК і СП, що стався напередодні ввечері.

"Учора ввечері біля входу на територію Виноградівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки зібралася група людей, орієнтовно 10 осіб, які порушували громадський порядок і чинили хуліганські дії", - ідеться в повідомленні поліції у Фейсбуці в суботу.

Повідомляється, що співробітники поліції, які прибули на місце події, встановили, що в такий спосіб представники поселення з села Онок висловлювали невдоволення через мобілізацію двох їхніх товаришів. "Коли учасники конфлікту намагалися силою відчинити вхідні ворота, співробітники ТЦК і СП здійснили попереджувальні постріли в повітря", - уточнюють у поліції.

Зазначається, що на місці події забезпечували громадський порядок кілька екіпажів поліції. "Ніхто з присутніх унаслідок хуліганських дій не постраждав. Наразі конфлікт із цього приводу вичерпано", - зазначено в повідомленні.

Слідчі кваліфікували такі дії за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Тривають процесуальні заходи, діям кожного з учасників правоохоронці нададуть правову оцінку. Винним у скоєнні хуліганства загрожує ув'язнення строком до 7 років.

Теги: #закарпаття #конфлікт #тцк

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