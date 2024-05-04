Події

08:29 04.05.2024

П'ять громад Сумщини обстріляли окупанти вранці та вночі

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П'ять громад Сумщини обстріляли окупанти вранці та вночі

Російські війська вночі та вранці в суботу обстріляли п'ять громад Сумської області, повідомляє ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 46 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - ідеться в повідомленні.

Так, за відомостями ОВА, по Середино-Будській громаді ворог вдарив із РСЗВ (6 вибухів) та ствольної артилерії (8 вибухів).

Артилерійських обстрілів зазнали Шалигинська (12 вибухів) і Великописарівська (9 вибухів) громади.

Під мінометними обстрілами опинилися Краснопільська (6 вибухів) і Білопільська (5 мін) громади.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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