У Середземному морі на бойовому чергуванні два кораблі РФ, один із них ракетоносій "Калібрів"

Російський флот тримає на бойовому чергуванні в Середземному морі два кораблі, один із яких носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 16 ракет, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ в телеграм-каналі в суботу вранці.

"У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 16 ракет", - ідеться в повідомленні.

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 9 суден, із них 3 рухалися з протоки Босфор, до Чорного моря - 2 судна, із них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.