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06:10 04.05.2024

Завершується судовий розгляд у справі Google щодо порушення антимонопольного законодавства

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Завершується судовий розгляд у справі Google щодо порушення антимонопольного законодавства

У п'ятницю Google і Міністерство юстиції США розпочали заключні аргументи на користь того, що підрозділ Alphabet незаконно домінує у сфері веб-пошуку і пов'язаної з ним реклами, у справі, яка, на думку уряду, може визначити "майбутнє інтернету", повідомляє Reuters.

Окружний суддя США Аміт Мехта у Вашингтоні протягом кількох годин ставив запитання обом сторонам, з'ясовуючи, чи є конкурентні платформи, як-от TikTok від ByteDance і Facebook та Instagram від Meta, конкурентоспроможними замінниками доходів від пошукової реклами. Тепер він почне готуватися до винесення важливого рішення про те, чи порушило керівництво Google цивільне антимонопольне законодавство. Він не повідомив, коли винесе рішення, але експерти кажуть, що потенційно він може приписати зміни в діловій практиці Google.

Мехта також задався питанням, чи оцінює Google ціноутворення конкурентів, перш ніж вносити свої корективи. Рекламний бізнес Google становить близько трьох чвертей його доходів.

Юрист уряду США Девід Далквіст стверджував, що "доходи від реклами - це те, що визначає монопольну владу Google сьогодні". Google стверджує, що не відчуває реального тиску на ринок, каже Далквіст, стверджуючи, що компанія не боїться підвищувати ціни або не покращувати свої продукти.

"Тільки монополіст може зробити продукт гіршим і при цьому заробити більше грошей", - стверджує Дальквіст.

Адвокат Google Джон Шмідтлейн заперечив, зазначивши, що частка Google у доходах від цифрової реклами в США неухильно знижується. Він відзначив рекламну міць конкуруючих платформ TikTok від ByteDance, Facebook і Instagram від Meta, а також Amazon. Шмідтлейн стверджував, що Google "стримується" конкуруючими платформами "там, де є аудиторії", тому що рекламодавці знають про існування пересічних реклам і можуть витратити свої долари в іншому місці.

Він також стверджує, що Google постійно впроваджує інновації у свої продукти пошукової реклами. "Якщо Google - монополіст, навіщо щось покращувати? Чому б просто не підняти ціну?" - заявив він суду. Пізніше він заявив, що "Google переміг завдяки чудовому продукту".

Міністерство юстиції звинувачує Google під час судового процесу, що розпочався 12 вересня, стверджуючи, що пошуковий гігант є монополістом, який незаконно зловживає своєю владою для збільшення прибутку. Свідки з Verizon, виробника Android, компанії Samsung Electronics і самої Google дали свідчення про щорічні виплати компанії - $26,3 млрд у 2021 році - для того, щоб її пошук був за замовчуванням на смартфонах і в браузерах, а також для збереження домінуючої частки ринку.

Справа, порушена адміністрацією колишнього президента Дональда Трампа, стала першою з кількох, спрямованих на обмеження ринкової влади технологічних лідерів. Ще одну справу, проти материнської компанії Facebook Meta, також було порушено за адміністрації Трампа. Слідом за цим антимонопольні органи президента Джо Байдена порушили другу справу проти Google, а також справи проти Amazon.com і Apple Inc.

Теги: #сша #суд #google

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